El boom de las renovables en Navarra: los polígonos solares y eólicos propuestos y sus líneas eléctricas

Durante los últimos meses hemos asistido a una cantidad inusitada de proyectos de nuevos grandes polígonos de energías renovables en Navarra, sobre todo eólica y solar fotovoltaica, como vas a ver a continuación. Este texto es un resumen del capítulo 6 de la 2º edición de nuestro informe “El nuevo boom de las energías renovables en Navarra”, actualizado a julio de 2022. Puedes acceder al informe completo en el enlace anterior, y en los enlaces de descarga directa: formato PDF y formato EPUB (para libros electrónicos).

Para visualizar como va evolucionando esta burbuja de las renovables se puede acudir a la página web de Red Eléctrica de España que informa del tamaño de los nuevos proyectos de energía eólica y solar fotovoltaica que solicitan el acceso y conexión a la red eléctrica (ver datos estatales, datos de Navarra pinchando en “comunidad autónoma”…). En el momento actualizar este texto y con datos de 30 de junio de 2022, los proyectos que tenían concedidos derechos de enganche a la red sumarían una potencia instalada de 144 GW, habiendo otros 25 GW en tramitación, de manera que se podrían llegar a materializar 169 GW. Esto es casi el doble de los 89 GW que quiere alcanzar el PNIEC en 2030. Por otra parte, si nos atenemos solamente a Navarra, REE informa también que existen 2,3 GW eólicos y 1,6 GW fotovoltaicos con permiso de acceso y que aun no se han instalado.

Ante esta avalancha de nuevos proyectos eólicos y fotovoltaicos en todo el Estado Español, ya se están levantando voces que indican que ese proceso de cambio a las energías renovables no puede realizarse a costa de la biodiversidad y los valores naturales del territorio. Tal y como podemos ver en las cifras anteriores, si se llevaran a cabo todos los proyectos presentados se estaría fomentando la industrialización del campo mediante la implantación de grandes centrales de producción eólica y fotovoltaica, lo que implicaría convertir al mundo rural en productor de una energía que se aprovecharía fuera de su ámbito. Se trata además de un modelo que beneficia a grandes inversores y especuladores, en detrimento de las pequeñas instalaciones, y del autoconsumo. Finalmente, existen muchas dudas razonables a que una transición energética a las energías renovables como la que pretenden, sin disminución apreciable del consumo energético, pueda ser posible.

Un análisis sobre la superficie que ocuparían todos esos proyectos ya aprobados y que esperan poder desarrollarse en los próximos años ha sido realizado por varios investigadores españoles, que inciden en la perdida de biodiversidad que supondría llevarlos a cabo. Según sus cálculos aproximados, las nuevas centrales renovables ocuparán al menos 425.000 hectáreas, frente a las alrededor de 87.000 hectáreas que preveía el PNIEC. Por lo tanto, sólo con esos proyectos se estaría ocupando casi 5 veces más territorio de lo que se había previsto.

Y Navarra no es ajena a estos movimientos especulativos. En noviembre de 2020 el consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Manuel Ayerdi, dio una rueda de prensa para anunciar a bombo y platillo los proyectos que tenía entre manos. El titular de la noticia, tal y como la transmitió el Gobierno de Navarra, lo decía todo: “Navarra evalúa 35 proyectos de parques renovables con una potencia de 1.166 MW”. La noticia incluía una tabla con información de los polígonos que se barajaban, y advertía que se presentarían todavía otros 32 mas… Sin embargo, la cosa no ha quedado ahí, y durante todo el año 2021 se han presentado una mirada de nuevos proyectos, lo que nos ha animado a actualizar este informe. Porque hemos presentado más de 100 alegaciones a proyectos de este tipo en poco mas de un año.

Así, en los próximos apartados trataremos de poner la mayor luz posible a los macroproyectos renovables que se están barajando, su tamaño, las zonas afectadas, y la reacción vecinal, divididos entre proyectos eólicos, fotovoltaicos y las líneas de alta tensión asociadas a ellos. Utilizaremos sobre todo la información que los diferentes gobiernos difunden en la puesta a exposición pública de esos proyectos (que hemos revisado para las citadas alegaciones). Lo completaremos con información que ha difundido la prensa y los datos que hemos podido recabar de las personas afectadas.

Los nuevos proyectos de polígonos eólicos en Navarra en 2020 y 2021

A continuación mostramos el listado de todos los proyectos de grandes polígonos eólicos anunciados durante los años 2020, 2021 y primeros meses de 2022, listados por orden cronológico de aparición. Entre ellos se encuentran los indicados en el apartado anterior que anunció el Gobierno de Navarra en 2020. Pero se verá como finalmente son muchos mas de los que ahí se indicaron. Hay que aclarar que esta es la tabla de los proyectos anunciados, y algunos de ellos posiblemente no se lleguen a realizar (algunos de ellos ya han sido denegados, como se indicará mas adelante).

De esta manera, la suma total de la potencia que se ha pretendido instalar, y que se da al final de la siguiente tabla, superó los 2.069 MW (hay que tener en cuenta que la tabla no es exhaustiva y seguramente habrá mas proyectos), mientras que el número total de aerogeneradores pasó de los 456.

A modo de comparación decir que, como vimos en el capítulo 4 del informe, los parques eólicos en funcionamiento en Navarra suman 1.332 MW. Se comprueba por lo tanto como, con los proyectos presentados en poco mas de un año ya se habría cumplido con creces el Plan Energético hasta 2030, que consistía en duplicar la potencia eólica.

Nombre parque eólico Localidades Promotor Pot. (MW) Nº aerog Vedadillo III Falces Nordex Acciona 30,00 10 San Marcos Lerín, Oteiza y Larraga Agrowind SL 50,00 20 Jenariz Miranda de Arga Agrowind SL 27,50 12 Linte Larraga, Berbinzana y Miranda de Arga Agrowind SL 24,00 11 Pestriz Buñuel Eólica Navarra 49,50 11 Corral del Molino I Tudela Enerfin 45,60 12 Corral del Molino II Tudela Enerfin 45,60 12 Volandin Fontellas, Tudela y Murchante Enerfin 45,60 12 Montecillo Corella Enerfin 30,40 8 La Senda Corella, Castejón y Tudela Enerfin 19,00 5 Akermendia Artajona, Garinoain y Pueyo Enerfin 24,00 5 Valdetina Pueyo, Tafalla y Artajona Enerfin 40,00 9 Kresada Etxauri y Goñi Green Capital Power 66,00 12 Auzoberri Lesaka Nordex Acciona 49,50 11 Vigas Altas Ujué y Murillo el Fruto Enerfin 50,00 12 Santa Águeda Tafalla y Pueyo Enerfin 37,00 9 La Lobera Artajona y Tafalla MTorres 25,00 6 El Oliado Sesma y Lodosa MTorres 16,00 4 Orkoien Cendea de Olza y Orkoien Nordex 5,8 1 Mairaga Leoz, Ibargoiti, Monreal, Olóriz Desarrollos Renovables del Norte 50,00 9 Barranco de Mairaga Leoz, Monreal, Olóriz Desarrollos Renovables del Norte 50,00 9 Joluga Eslava, Ezprogui, Sada, Leache, Aibar Green Capital Power 35,00 5 San Adrián Azagra, San Adrián, Peralta, Funes Jorge Energy 45,00 8 Espinar Azagra, San Adrián, Funes Río Ebro Renovables 25,00 4 Lombas I Azagra, Funes Río Ebro Renovables 39,00 7 Lombas II Azagra, San Adrián, Funes Río Ebro Renovables 21,00 4 Los Chopos Cintruenigo y Fitero Enel Green Power España 42,00 9 Templarios Eslava, Gallipienzo, Lerga, Ujué Green Capital Power 45,00 13 Sierra de Tabar Ibargoiti, Urraúl Bajo y Lumbier Green Capital Power 52,00 13 Los Corrales Ujué y Pitillas Green Capital Power 59,00 17 Labraza Oion-Oyón (Álava) y Aguilar de Codés Aixeindar, S.A. 40,00 8 Vientos del Cierzo Cascante Enel Green Power España 42,00 9 La Tejería Fontellas Aalsmeer Tejería 24,00 5 Fitero Fitero Alerion Spain 50,00 9 Cirbonero Cintruenigo Alerion Spain 37,00 6 Castejón Castejón Alerion Spain 25,00 – Enériz-Tirapu Obanos, Añorbe, Tirapu, Ucar Enel Green Power España 34,00 6 Navarra 1 Esteribar, Ezcabarte Sacyr Concesiones 48,00 10 Navarra 2 Esteribar, Erro, Ezcabarte Sacyr Concesiones 48,00 10 Navarra 4 Esteribar, Anué, Olaíbar Saresun Rosales 46,00 9 Los Corrales Ampliación Ujué Green Capital Power 27,00 6 Aldane Lezáun, Guesálaz y Valle de Yerri Green Capital Power 52,00 13 Barasoain Ampliación Añorbe, Barásoain, Artajona y Mendigorria Naturgy Renovables 41,00 7 La Senda y El Camino Azuelo, Aguilar de Codés, Aras y Viana Desarrollos Renovables del Norte 34,00 6 Cascante II Cascante Eólica Cascante, S.L.U. 38,40 10 Murchante Murchante Eólica La Torre 26,00 5 El Labrador Cascante y Tudela Enel Green Power España 16,00 3 Aiko y Atreo Castiliscar y Sádaba (Zaragoza), y Carcastillo Forestalia 99,00 18 Azami, Arturo, Atalán y Basán Petilla de Aragon, muga con Figarol, y aytos de Zaragoza Forestalia 198,00 36 TOTAL: 2.068,90 456 Polígonos eólicos en tramitación en Navarra en 2020, 2021 e inicio de 2022. Fuente: elaboración propia con datos de los gobiernos de Navarra y del Estado, y diversas otras fuentes.

En la tabla se aprecia como la mayoría de los proyectos se localizan en zonas que ya están explotadas para la instalación de este tipo de infraestructuras, en la Zona Media y la Ribera. Nos encontramos con un aumento aun mayor todavía de la saturación que suponen estos polígonos eólicos, y que tantos daños causan a la avifauna, sobre todo.

Así mismo, muchos de estos proyectos suponen batir récords de potencia y altura de los molinos. Por ejemplo, en la Sierra de Alaiz, Siemens Gamesa dijo que en 2021 había instalado la turbina eólica terrestre más potente del mundo. Se trataba de una máquina con potencia nominal de 5,8 MW y un rotor que puede llegar a los 170 metros de diámetro. En las fotos se puede ver como suben esas palas por las pendientes de Alaiz, a través de las anchas e impactantes pistas necesarias para permitir el paso de esos grandes camiones.

Subiendo la pala de un aerogenerador 5.X de Siemens Gamesa, a la Sierra de Alaiz. Fuente: elperiodicodelaenergia.com.

Sin embargo, la mayor novedad es la localización de algunos de estos parques en el norte de Navarra. El proyecto más importante, el impulsado por una filial de la constructora Sacyr, se sitúa en los valles del norte de la Comarca de Pamplona: Odieta, Juslapeña, Ezkabarte, Olaibar, Anue, Esteribar, Valle de Egües, Lizoain y Valle de Erro. Otros 2 proyectos de la empresa Green Capital Power se instalarían en la ladera sur de Urbasa y Andía, en los valles del norte de Tierra Estella, y en Etxauri. Así mismo, hay otro proyecto más pequeño en Lesaka, en Bortziriak, impulsado por Nordex Acciona.

Los polígonos eólicos que el grupo empresarial Sacyr, empresa del sector de la construcción célebre por participar en amaños de contratos en obra pública, promueve al norte de la Comarca de Pamplona suponen un gran proyecto, que en un principio sumaban un total de 224 MW de potencia instalada en 56 aerogeneradores y 5 parques. Posteriormente, en 2021, la empresa decidió poner a exposición pública solo 3 de estos proyectos, con un total de 142 MW y 29 molinos. Sin embargo, se trata en realidad de un solo proyecto que ha sido dividido artificialmente en tres, de manera que cada uno sea de una potencia menor de 50 MW y sea tramitado por lo tanto por el Gobierno de Navarra.

Estos polígonos se ubicarían en los montes que bordean los valles de Esteribar, Erro y Olaibar, en zonas de transición de clima atlántico y mediterráneo, y con zonas arboladas importantes (hayas, robles, quejigos, pinares, y otras formaciones boscosas mixtas). Muchos de las máquinas se pretenden instalar en zonas que por su arbolado, por sus pendientes, o por la cercanía a núcleos habitados, son consideradas no aptas para la implantación de parques eólicos por el actual Plan Energético de Navarra.

Ante tamaño despropósito, vecinos y vecinas de los valles afectados se unieron en la plataforma Haize Berriak, que ha realizado numerosas actividades de información y movilización popular. Han presentado también alegaciones a los proyectos, y ayudado a configurar, junto con las otras plataformas y grupos que se citarán a continuación, la coordinadora de plataformas Nafarroako Energia Eraldatzen – Transformando la Energía Navarra (NEE/TEN).

Gran parte de las movilizaciones realizadas han consistido en facilitar a la ciudadanía que conozca la riqueza ambiental del territorio amenazado por este gran proyecto, convocando para ello tanto marchas montañeras normales, como también carreras de montaña en la zona. Y finalmente, en junio de 2022, parece que estas movilizaciones han tenido su primer fruto, al conocerse la decisión del Departamento de Medio Ambiente de declarar desfavorable la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto.

La empresa Green Capital Power se caracteriza por promover grandes e impactantes proyectos eólicos en zonas de alto valor natural. Es una empresa del grupo Capital Energy, en la que participan grandes fortunas del estado Español como Amancio Ortega o la familia valenciana Noguera, y que tiene buenos contactos en el Gobierno Vasco.

Así, suyos son los proyectos Aldane, en la falda sur de las sierras de Urbasa y Andía; Joluga, Templarios y Sierra de Tabar, en el entorno de las Sierras de Alaitz e Izko, Los Corrales y su ampliación en Ujue; y otros proyectos que no han pasado a exposición pública en la Sierra de Etxauri y Goñi, y en el entorno de Abarzua, este último también en las sierras de Urbasa y Andía.

Los proyectos en el entorno de Urbasa y Andía se encuentran en una zona de transición atlántico – mediterráneo, y con grandes valores ecológicos y paisajísticos, dado que en ella se intercalan zonas de roquedo, matorral, pastizal, masas forestales arboladas de hayedos, robledales y coníferas, cultivos, etc. Se encuentran muy cerca del Parque Natural Urbasa – Andía, y a su alrededor hay zonas con diversas figuras de protección. Por estas razones, el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra ha emitido informes desfavorables para los proyectos de esa zona.

Tanto en la zona de Etxauri como en Tierra Estella se ha formando un grupo de oposición a estas infraestructuras, que ha adoptado el nombre de Urbasa – Andia Bizirik. Durante los últimos meses han realizado varias marchas montañeras a las zonas en peligro, así como charlas multitudinarias, algunas de las cuales convocaron a cientos de vecinos y vecinas, a pesar de la pequeña población de los valles afectados.

El polígono promovido por Nordex Acciona en Lesaka es más modesto, consta de 11 aerogeneradores, con una potencia instalada total de 49,5 MW. Se situaría en una zona de clima típicamente atlántico, conformado por bosques de hayas, robles, pinares, junto con praderas. La mayor particularidad de este proyecto es que en el interior del recinto que forma el parque se sitúan un total de 40 caseríos, muchos de los cuales están a pocos metros de los molinos, y donde viven un total de 50 vecinos y vecinas.

Esta razón hace que las personas afectadas formaran la plataforma Endara Bizirik, que en 2020 realizó acciones de información a la población de Lesaka y su zona de influencia. De este modo, en muy poco tiempo consiguieron la adhesión de un total de 3.433 personas contrarias al proyecto. Todos los grupos políticos del ayuntamiento de Lesaka expresaron también su oposición pública al proyecto. Estos hechos parece que han contribuido a que la empresa no haya continuado con su tramitación, de momento.

Los nuevos proyectos solares fotovoltaicos en Navarra 2020-2021

Como hicimos en el apartado anterior, a continuación se listan todos los proyectos de grandes polígonos solares fotovoltaicos anunciados durante los años 2020, 2021 y primeros meses de 2022, por orden cronológico de aparición.

De este modo, de manera similar a lo que ocurre en el apartado anterior, los 2.212 MW de potencia que suma la tabla que hemos confeccionado son nuevamente una aproximación a la realidad, y posiblemente se hayan tramitado mas. Y la comparación de todos estos proyectos propuestos con la situación actual no deja lugar a dudas. En la actualidad, según vimos en el capítulo 4 del informe, la potencia instalada en grandes parques fotovoltaicos alcanza los 142 MW. Por lo tanto los nuevos desarrollos propuestos supondrían multiplicar los actuales por mas de 15.

Nombre parque solar Localidades Promotor Pot. (MW) Superf. (Ha) Guardian Corella Ríos Renovables 37,17 67,50 Cierzo Corella Ríos Renovables 24,84 67,50 Atalaya Cortes Ríos Renovables 1,45 2,90 Ebro II Fontellas Solen Energía 26,00 68,40 Araiz Olite EDPR 49,90 120,00 Cierzo II Cintruénigo y Corella EDP Renovables 50,00 100,00 Cierzo V Cintruénigo y Corella EDP Renovables 50,00 100,00 Tudela I Ablitas EDP Renovables 50,00 115,00 Tudela II Ablitas EDP Renovables 50,00 115,00 Muruarte Solar I Añorbe y Tirapu Mes Solar XVII 15,00 39,10 Muruarte Solar II Añorbe y Tirapu Mes Solar XVII 10,00 34,50 Lamparilla Lodosa Solar Fotovoltaica Navarra 8,00 3,90 Alba Renova C1 Lodosa Solar Fotovoltaica Navarra 9,00 1,40 FV Peralta Peralta y Andosilla Iberenova Promociones 370,00 440,50 Abeto New Energy Olite Abeto New Energy 93,00 140,00 Serena Solar 2 Barásoain Solaria 50,00 110,00 Serena Solar 4 Mendigorría Solaria 30,00 56,90 Serena Solar 5 Mendigorría Solaria 30,00 52,40 La Nava Tudela Solen Energía 50,00 107,00 Ebro I Tudela Solen Energía 50,00 114,00 Serna I Solar Corella Buganvilla Solar PV 120,00 101,00 Tudela 1 (GEG) Ribaforada y Ablitas Generadora Eléctrica Green II 29,00 72,80 Tudela 2 (GEV) Ablitas Generadora Eléctrica Verde XII 29,00 59,80 Castejón I Corella y Castejón Rigel 860 Energías 50,00 184,70 Sangüesa I Cáseda Metka EGN Solar 20,90 53,50 Sangüesa II Cáseda Metka EGN Solar 20,90 48,70 Rioja 1, Rioja 2 y Rioja 3 Lazagurría, Torres del Río y Mendavia Desarrollo Empresarial Traxman 150,00 250,00 El Portillejo 5 y El Portillejo 6 Los Arcos, Mendavia y Lazagurría Global Solar Energy 97,00 232,30 El Soto Cendea de Cizur Global Solar Energy 120,00 158,00 Campos de Zuloaga Cizur y Cendea de Olza Falck Renewables Power 62,00 193,00 Amaya Solar 1 Iza Solaria 35,00 82,00 Amaya Solar 2 Cizur Solaria 35,00 186,00 Amaya Solar 3 Cizur Solaria 35,00 227,00 Serena Solar 1 Adiós Solaria 50,00 116,00 Serena Solar 3 Adiós Solaria 50,00 116,00 Amaya Solar 4 Adiós Solaria 48,00 116,00 Cordovilla Ibargoiti Es Planta Solar 150,00 250,00 El Sasillo Cascante Solen Energía 50,00 80,00 El Montecillo Corella Renovables del Cierzo 6,00 36,80 TOTAL: 2.212,16 4.419,60 Polígonos solares fotovoltaicos en tramitación en Navarra en 2020, 2021 e inicio de 2022. Fuente: elaboración propia con datos de los gobiernos de Navarra y del Estado, y otras fuentes.

En esta situación, los proyectos que más incidencia en la opinión pública han tenido son los más grandes y que afectan a zonas más conocidas. Hay que destacar, sobre todo, los grandes proyectos que afectan a las laderas sur y norte de Sierra de Erreniega – El Perdón, en la zona de Valdizarbe y en la Comarca de Pamplona.

De este modo, en 2021 se han conocido los proyectos que amenazan a estas zonas. Por una parte estaría el que afecta a la ladera sur de El Perdón, en Valdizarbe. En torno al municipio de Adiós se instalarían los proyectos Serena Solar 1 y 3 y Amaya Solar 4, que conforman un gran polígono de 350 hectáreas de superficie (una superficie mayor que 350 campos de futbol juntos) y 148 MW de potencia instalada. Esto supondría cubrir de paneles solares prácticamente todos los terrenos cultivables del municipio de Adiós.

En Mendigorria, se instalarían los Serena Solar 4 y 5, de mas de 100 Ha y 60 MW. En Añorbe y Tirapu estarían los Muruarte Solar I y II, de mas de 70 Ha y 25 MW. Y el Serena Solar 2, en Barasoain, de 110 Ha y 50 MW. De esta manera, si sumamos todos los terrenos que estas infraestructuras vallarían y en parte cubrirían con paneles, sumarían mas de 630 Ha.

En cuanto a la ladera norte de El Perdón, en la Comarca de Pamplona, ahí también se han presentado grandes proyectos que afectan a campos de cultivo. Son el polígono El Soto, en la Cendea de Zizur, de 158 Ha y 150 MW, Campos de Zuloaga, en Zizur y Olza, de 193 Ha y 62 MW, y los Amaya Solar 1, 2 y 3, en las Cendeas de Iza y Olza, de 348 Ha y 105 MW. Los proyectos de esta zona en tramitación supondrían la desaparición también de 700 Ha de terrenos de labor. Y a ello habría que añadir, probablemente, otros mas que también se han conocido que están intentando promover en la Cendea de Galar y zonas aledañas.

Como vemos, se trata de impresionantes proyectos, verdaderos “latifundios solares” en comparación con las “pequeñas” huertas solares instaladas en la actualidad. Por ello, vecinos y vecinas de todas estas localidades, muchos de ellos agricultores y titulares de los terrenos afectados, han formado la plataforma Salvemos El Perdón 4.0. Y la han presentado en sociedad a través de una hermosa iniciativa artística consistente en construir una gran maqueta de la Sierra de El Perdón, afirmando que ”ante el hurto inmenso que supondría la instalación de estos proyectos, están dispuestos a llevarse El Perdón a donde haga falta”. Quizás así, “cuando ya no esté, nos demos cuenta de lo que teníamos, es decir, de lo que podemos perder“. La maqueta ha estado expuesta en el Centro de Arte Contemporáneo de Huarte.

Mapa de los polígonos solares y eólicos existentes y en tramitación en Navarra. Fuente: Calendario de NEE/TEN de 2022. (Hacer click para ver más grande la imagen).

Los nuevos proyectos de líneas eléctricas de alta tensión en Navarra

Para terminar este repaso a los macroproyectos que se han presentado en los últimos dos años, a continuación vamos a mostrar un resumen de las grandes líneas eléctricas de alta tensión que se han presentado, la gran mayoría de ellas ligadas a macropolígonos eólicos y solares. Es importante reseñar que muchas de ellas están promovidas por el grupo empresarial Forestalia, que proyecta cientos de instalaciones renovables en Aragón y trata de llevar su electricidad a la Comunidad Autónoma Vasca por una parte y a Catalunya por otra. De este modo, por Navarra pasan las dos líneas que enlazarían los proyectos de la provincia de Zaragoza con subestaciones en Alava y Bizkaia.

Recorrido de la línea Promotor Tensión (kV) Longitud (Km) Entra en Navarra por Carcastillo y evacua a La Serna, Tudela. Planta Solar OPDE 220 Mas de 65 Entra en Navarra por Carcastillo y evacua a Muruarte. Green Capital Development 220 Mas de 54 Muruarte – Itxaso, Gipuzkoa (sale de Navarra por Altsasu) REE 400 92,5 Entra en Navarra por Carcastillo y sale por Altsasu, evacua a Gatika, Bizkaia. (1) Forestalia 400 Mas de 270 Entra en Navarra por Carcastillo y sale por Ziordi, evacua a Vitoria, Alava. (2) Forestalia 400 Mas de 180 Entra en Navarra por Cortes y sale por Corella, evacua a Jundiz, Alava. (3) Forestalia 400 Mas de 220 Entra en Navarra por Cascante y evacua a Tudela. Enerfín Renovables 66 23 Entra en Navarra por Cortes y sale por Corella, evacua a Miranda de Ebro, Burgos. (4) Forestalia 400 Mas de 200 Entra en Navarra por Carcastillo y evacua a Castejón. (5) Forestalia 400 Mas de 100 Entra en Navarra por Cortes y sale por Corella, evacua a Sta.Engracia, La Rioja. (6) Forestalia 400 Mas de 120 Grandes líneas de alta tensión en tramitación en Navarra en 2020, 2021 e inicio de 2022. Fuente: elaboración propia con datos de los gobiernos de Navarra y del Estado, y otras fuentes. Los números entre paréntesis son notas que se aclaran en el texto a continuación.

Como ya se ha indicado, la mayoría de estos proyectos corresponden a Forestalía. Esta empresa promueve dos grandes líneas eléctricas por nuestra comunidad que tienen varios ramales y sirven de evacuación en varias subestaciones de REE a cientos de proyectos en Zaragoza.

La primera de estas líneas de Forestalia se origina en proyectos de la comarca de las Cinco Villas de Zaragoza, entra en Navarra por Carcastillo, recorre la Zona Media, la Comarca de Pamplona y Sakana. Aquí se divide en dos ramales que acaban uno en Gatika, Bizkaia (esta es la indicada en la nota 1 de la tabla anterior), y el otro en Vitoria, Alava (nota 2). Esta línea tiene además un tercer ramal, que se origina a la altura de Olite y tiene como punto de evacuación la subestación de Castejón (nota 5). Su trazado mas largo serían los 270 Km entre Zaragoza y Bizkaia.

La otra línea de Forestalia que atraviesa Navarra es la que afecta a la Ribera. Se origina en la comarca de Tauste de Zaragoza, y tras atravesar la Ribera, atraviesa también toda la provincia de La Rioja. Sus puntos de evacuación son tres, y por lo tanto tiene también tres ramales, uno en Jundiz, Alava (nota 3), otro en Miranda de Ebro, Burgos (nota 4), y el tercero en Sta.Engracia, La Rioja (nota 6). Su mayor longitud serían los mas de 220 Km hasta Jundiz.

En todos los casos de Forestalia, se trata realmente de grandes líneas de transporte de electricidad a largas distancias, por lo que tienen la potencia máxima que este tipo de líneas suelen llevar, 400 kV. Sin embargo, se están tramitando como si fueran meras líneas de evacuación de los proyectos de energías renovables, aunque sus impactos son iguales o superiores a las grandes líneas de transporte que en España solo puede construir la empresa REE.

Se da el caso, además, que en esta ocasión han coincidido la puesta a exposición pública de dos de estas infraestructuras, la línea de Forestalia ya indicada que atraviesa la mayor parte de Navarra, y la de REE entre Muruarte y Ezkio (Gipuzkoa). Ambas líneas se han proyectado de forma que discurrirían paralelas en todo el trazado de esta última (92 Km), separadas entre ambas a una distancia de unos 200 metros. De esta manera, los impactos de este tipo de infraestructuras en el medio ambiente y la sociedad (eliminación del arbolado, efecto barrera, campos electromagnéticos…) se duplicarían por la presencia conjunta de las dos líneas. Y sin embargo, esos efectos no se han estudiado, dado que en ninguno de los dos proyectos se analiza la presencia del otro.

Por todo ello existe una alta oposición a la instalación de este tipo de líneas sobre el territorio, como es el caso de la línea de alta tensión de REE entre Navarra y Gipuzkoa, donde trabaja desde hace años la plataforma Autopista Elektrikorik EZ, que ha realizado importantes movilizaciones. Pero además, existen otros proyectos de interconexiones eléctricas a larga distancia, como el que está proyectado entre Iruñerria y Las Landas.